Adeguamento sismico per capolavori lombardi

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Si va da Palazzo Litta, espressione del barocco e sede milanese del ministero dei Beni culturali, al Conservatorio Verdi a Palazzo Terragni a Como, sede della guardia di Finanza ed ex casa del Fascio: sono 10 i palazzi di pregio in Lombardia per cui l'Agenzia del Demanio ha pubblicato un bando di gara internazionale per la progettazione dell'adeguamento sismico, o meglio per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico e progettazione di fattibilità tecnico economica.

Il bando riguarda anche Palazzo del Senato, che ora ospita l'Archivio di Stato di Milano, l'ex Amms di via Fulvio Testi (dove vengono fatte le estrazioni del lotto), l'ex Cavallerizza, Palazzo Odescalchi, gli uffici giudiziari minorili in via Leopardi e poi, fuori Milano, Palazzo Italia a Legnano e l'ex caserma Sirtori di Lecco.

Importo base di gara è 2 milioni 14.433,66 euro. Scadenza del bando è il 22 giugno. (ANSA).