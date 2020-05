Sindaco, zero controlli dopo sierologici

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Il sindaco del Comune milanese di Cisliano, Luca Durè, ha depositato un esposto-denuncia alla procura di Pavia, per tutelare la propria comunità "per la grave omissione di controllo e sorveglianza degli enti regionali preposti a seguito dei test sierologici effettuati nel Comune".

Il piccolo comune è stato tra i primi nelle scorse settimane, a far partire in autonomia i test per gli anticorpi del coronavirus. In particolare, il sindaco, assistito dall'avvocato Gabriele Maria Vitiello, contesta "l'assenza della Ats Milano e il mancato susseguirsi di attività di osservazione, con la possibilità di dovuti test nasofaringei", dopo che il Comune ha accertato con i test che "alcuni soggetti sono risultati asintomatici e positivi di anticorpi al CoVid-19". Con la denuncia il primo cittadino punta a "sollecitare gli enti competenti a provvedere all'esatto screening delle 45 persone risultate positive" sulla base dei test sierologici del Comune "per evitare il continuo diffondersi dell'epidemia". (ANSA).