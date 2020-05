Pirata strada positivo,quarantena vigili

(ANSA) - LECCO, 11 MAG - Un sessantenne di Dervio (Lecco), positivo al Covid, ha prima investito con l'auto sulla quale viaggiava con la moglie, in teorica quarantena, un ciclista senza fermarsi a prestare soccorso e poi entrambi sono rimasti per un'ora a contatto con gli agenti della Polizia Locale senza rendere note le loro condizioni di salute. Sull'accaduto ora la Procura di Lecco ha aperto un preliminare d'inchiesta. Gli agenti sono intervenuti a Dervio per indagare sull'incidente che è costato ferite guaribili in 15 giorni al ciclista. Dopo le indagini con le immagini della videosorveglianza sono riusciti a risalire alla targa dell'auto e alla proprietaria e tre agenti si sono recati nell'abitazione della signora che vive con il marito. I due sessantenni sono rimasti circa un'ora a contatto con i vigili, inizialmente presentandosi anche senza mascherine e non hanno riferito di essere uno positivo e l'altra in quarantena. E ora anche gli agenti ora sono in quarantena.

(ANSA).