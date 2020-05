Fase 2: a Milano coda per torte e fiori

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - La prima domenica della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus coincide anche con la festa della mamma e questo spiega le lunghe code ordinate che si sono formate davanti alle pasticcerie e ai fiorai.

La gente con mascherina ha aspettato pazientemente distanziata in fila anche davanti ai baracchini dei fiori all'aperto per acquistare bouquet e piante, mentre in pasticceria torte a tema mamma o paste per festeggiare. In tanti poi hanno deciso di andare nei parchi cittadini e anche all'idroscalo dove l'ingresso è contingentato a quattromila persone e gli addetti misurano la temperatura con il termoscanner all'ingresso.