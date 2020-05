Silvia libera, il padre: 'Lasciatemi respirare'

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - "Lasciatemi respirare, devo reggere l'urto. Finché non sento la voce di mia figlia per me non è vero al 100%": così ha detto all'ANSA Enzo Romano, il papà di Silvia rapita in Kenya nel novembre del 2018, che il premier Giuseppe Conte ha annunciato esser stata liberata.

"Devo ancora realizzare, mi lasci ricevere la notizia ufficialmente da uno dei mie referenti" ha aggiunto. (ANSA).