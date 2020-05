Parchi Milano, mascherine e distanze senza ressa

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Nonostante la bella giornata di sole, i milanesi questa mattina non sembrano aver preso d'assalto i parchi cittadini: pochi i frequentatori dei giardini in periferia, decisamente di più alla Biblioteca degli Alberi, dove sono stati tracciati dei cerchi sul prato, un po' come sull'autobus, per segnalare alla gente dove sistemarsi a distanza di sicurezza. Tutti, comunque, con la mascherina, eccezion fatta per i bambini piccoli, che sono esentati e liberi di scorrazzare su monopattini e bici senza pedali.

Nel bellissimo giardino di Villa Litta, nella zona di Affori, questa mattina erano pochi i frequentatori: anziani sedute sulle panchine, a distanza di sicurezza e con le mascherine; un papà che giocava a calcio con i figli; qualche famiglia con bambini nel passeggino o nella carrozzina che approfittava del sole per una passeggiata nel verde. Scene simili nel parco Nicolò Savarino di via Livigno, zona Dergano, dove però si sono viste mamme che spingevano i bambini più piccoli sulle altalene nonostante i divieti. E' successo anche nei giorni scorsi e sono intervenuti i vigili, ricordando ai genitori che in questo momento non è ancora possibile usare le aree giochi. Nessuna polemica, anche se ovviamente i bambini dopo settimane in casa hanno bisogno di sfogarsi, ma bastano una palla o una bici a fare loro dimenticare scivoli e altalene. Se poi, come nei giardini di via Baldinucci, al cui ingresso campeggia l'insegna del primo studio cinematografico milanese, l'Armenia Film, c'è un laghetto con i pesci e le tartarughe, i più piccoli si scordano anche del campetto da basket e dei giochi sigillati.

