Del Bono: 'Bresciani responsabili, avanti così'

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - "Bene, ieri sera. I bresciani si sono dimostrati responsabili. Continuiamo così" scrive il sindaco Emilio Del Bono postando la pagine dei quotidiani che danno conto di una serata molto tranquilla ieri sera a Brescia, senza scene come quelle immortalate sui Navigli e condannate ieri dal sindaco di Milano. L'attenzione, comunque, non cala: "Oggi stretta nei parchi - avverte Del Bono - sui comportamenti non corretti".(ANSA).