Fase 2: a Como e sul lago è 'incubo Navigli'

(ANSA) - COMO, 09 MAG - E' 'Incubo Navigli', come si lamentano sui social gli abitanti e titolano alcuni giornali locali, per il lago di Como, una delle destinazioni preferite nel fine settimana dai turisti e in particolare dai milanesi. Anche le previsioni meteo con sole e temperature attorno ai 23 gradi, potrebbe favorire la voglia di una gita lontano dalle città, e in molti temono un assalto di visitatori nel primo week end della Fase 2;, replicando l'invasione del 7 e 8 marzo, quando, a emergenza già scattata, i tavolini all'aperto di bar e ristoranti erano strapieni e non si trovava un posto libero nei parcheggi. Già nei giorni scorsi si era registrato un aumento di persone a passeggio o a correre sul lungolago. A Como da lunedì sono riaperti diversi parchi e giardini, compreso quello di Villa Olmo, ma la polizia locale sta facendo osservare rigidamente le norme, soprattutto nelle aree dove solitamente la gente si ferma più volentieri, come l'imbarcadero o i giardinetti attorno al Tempio Voltiano. Preoccupati anche gli amministratori dei paesi lungo la Statale Regina, che costeggia la riva occidentale del lago attraversando comuni come Cernobbio, Laglio, fino a Menaggio, e la Greenway Lago di Como, una passeggiata pedonale di oltre 10 km tra i vari borghi. Alcuni sindaci hanno emesso ordinanze autorizzando "le forze di polizia a disporre ogni idonea misura di contingentamento degli accessi o di chiusura temporanea" e disposto "il divieto di navigazione da parte di imbarcazioni private" (nei giorni scorsi si è parlato di un'eccessiva presenza di surfisti). A Brunate, uno dei posti di maggior attrazione del lago, soprannominato anche il Balcone sulle Alpi, è stato limitato l' accesso al paese con la chiusura dei 'sentieroni'. Ma è soprattutto sui social che si sta scatenando la paura e le polemiche dei residenti, tra chi sollecita blocchi sull'Autolaghi e invita con toni perentori a stare lontano dal lago ('anche noi comaschi abbiamo voglia e necessità di uscire per smaltire questa quarantena - scrive Stefano T. - Voi avete i Navigli, statevene a Milano') e chi invece non vede l'ora che la situazione torni normale, con turisti e bar aperti.(ANSA).