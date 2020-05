Palazzo Reale Milano apre 28 maggio

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Riaprirà le sue sale al pubblico il 28 maggio Palazzo Reale di Milano, la sede espositiva più prestigiosa della città. Sarà un'apertura ridotta dal giovedì alla domenica con orari che saranno comunicati successivamente.

Sono state prorogate, come ha spiegato l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, in commissione riunita in video conferenza, le mostre che sono state interrotte dal lockdown. Quella dedicata a Georges de la Tour (fino al 27 settembre), "Tuthankamon. Viaggio oltre le tenebre" (fino al 30 agosto) e "Roberto Cotroneo. Genius Loci" (fino al 26 luglio).

Anche per le mostre, ingressi contingentati in base alla capienza delle sale con prenotazione obbligatoria per fasce orarie e acquisto dei biglietti online.

"Prorogare queste mostre è stato uno straordinario impegno progettuale - ha detto Del Corno - ad esempio con de la Tours abbiamo prestiti da 20 istituzioni mussali di tutto il mondo".

