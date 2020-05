Fingono fuga di gas per stare in seconda casa, denunciati

(ANSA) - BIELLA, 08 MAG - Per giustificare la loro presenza nel Biellese hanno dichiarato che si erano spostati da Milano nella seconda casa di Crocemosso a causa della segnalazione di una fuga di gas. I carabinieri di pattuglia avevano notato il furgone nel cortile e le finestre dall'abitazione aperta e sono intervenuti chiedendo spiegazioni. Marito, moglie e suocera non hanno però convinto i militari che hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Accertato che l'impianto del gas funzionava perfettamente, i militari hanno multato i tre milanesi per inosservanza dei provvedimenti adottati per il contenimento della pandemia e denunciati all'autorità giudiziaria per falsa attestazione. (ANSA).