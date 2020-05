Federcaccia, visori in caccia cinghiali per ridurre danni

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - La caccia di notte al cinghiale con fari e visori notturni e i capi ad alta visibilità per le guardie volontarie - due proposte che saranno discusse in Consiglio Regionale in Lombardia - hanno determinato polemiche contro il mondo venatorio. Il presidente di Federcaccia Lombardia, Lorenzo Bertacchi, sottolinea che "l'uso di fari e di visori per la caccia di notte al cinghiale è una proposta che non viene dalle associazioni venatorie, ma è una risposta della Regione alle richieste del mondo agricolo di contenere la specie e i danni, dal momento che ad oggi il Governo osteggia il ricorso da parte della Polizia Provinciale ad operatori appositamente formati per le operazioni di contenimento previste dall'art. 19 della Legge Nazionale".

"Quanto all'indossare capi ad alta visibilità per noi oggi sarebbe fondamentale che fosse imposta a tutti i cacciatori vaganti per ragioni di sicurezza, e non solo ad alcuni, e dunque escludendo solo chi caccia da appostamento", conclude Bertacchi. (ANSA).