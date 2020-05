Europe City quest'anno in digitale

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Tre giorni di talk, conferenze, film e concerti in streaming in occasione della Festa dell'Europa con rappresentanti delle istituzioni nazionali e internazionali, giornalisti ed esperti di politica e cultura europea. E' il programma della 2/a edizione del festival Europe City Project, organizzato dall'associazione Civetta, che quest'anno si svolgerà interamente in versione digitale, dall'8 al 10 maggio, sul sito e sui relativi canali social.

Tra gli ospiti, impegnati a confrontarsi sulle tematiche più attuali in tempi di pandemia, anche: la vicepresidente della Commissione europea Dubravka Šuica, il ministro Vincenzo Amendola , il generale Claudio Graziano presidente del Comitato militare dell'Ue, e l'archistar Stefano Boeri. Il festival, nato sotto il motto "We make complexity pop", intende affrontare temi delicati e complessi con figure di alto profilo attraverso linguaggi innovativi, rendendoli così fruibili ad un pubblico ampio, in particolare ai giovani. (ANSA).