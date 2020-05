60 anni Baresi, un privilegio aver giocato nel Milan

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - "Il Milan è una vita e una passione, per me è una seconda famiglia: sono arrivato da adolescente e sono cresciuto diventando un giocatore e oggi un dirigente. Devo tutto al Milan che mi ha permesso di vincere ogni tipo di trofeo, è stato un privilegio per me. Ringrazio tutti e in primis il popolo rossonero che mi ha sostenuto sin dal primo giorno": così Franco Baresi ai microfoni di Sky Sport nel giorno del suo 60/o compleanno.

"Galli e Costacurta sono grandi esempi - ha aggiunto l'ex capitano rossonero - Costacurta è arrivato giovanissimo e poi si è guadagnato tutto, giocare nel Milan non è mai semplice ma assieme abbiamo vissuto tantissimi anni come reparto ma anche fianco a fianco. Filippo Galli è stato importantissimo, con lui ho vissuto anche anni meno belli. È arrivato prima di Paolo e di Billy, fu un modello per me e ci diede una grossa mano nella finale del '94 quando Costacurta e io eravamo squalificati. È stato un grosso dispiacere non giocare quella finale ma andò molto bene ugualmente". (ANSA).