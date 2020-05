Fase 2: Intesa e Comune Bergamo, 30 milioni a micro imprese

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Il Comune di Bergamo e Intesa Sanpaolo mettono in campo il 'Programma Rinascimento' per supportare le micro e piccole attività d'impresa, i piccoli esercizi commerciali e artigianali nella fase della ripartenza.

Previsti anche interventi per lla mobilità. L'operazione, il cui valore complessivo è pari a 30 milioni di euro messi a disposizione dalla banca, prevede contributi a fondo perduto e prestiti d'impatto.

Dopo essere "stati, nostro malgrado, la città simbolo dell'epidemia vogliamo diventare la città simbolo della ripartenza del nostro Paese", afferma Giorgio Gori, sindaco di Bergamo.

Tra gli interventi previsti dal "programma per il rilancio, condiviso con il Comune di Bergamo, mettiamo per la prima volta in campo uno strumento innovativo, anche a livello internazionale: il prestito d'impatto", afferma Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo. (ANSA).