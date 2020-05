Da Lubiam a Mantova 50mila mascherine al giorno

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Lubiam ha scelto di contribuire attivamente alla lotta per l'emergenza sanitaria in corso con un importante investimento destinato all'acquisto della tecnologia necessaria per la produzione di mascherine chirurgiche ad uso sanitario, strumento di protezione oggi indispensabile per tutelare la salute delle persone.

"Da sempre - precisa una nota - l'azienda ha un fortissimo legame con il territorio e per questo nelle scorse settimane ha dato il proprio contributo al Comune di Mantova e all'Ospedale Carlo Poma, ma oltre alle donazioni la famiglia Bianchi ha ritenuto di volere e poter fare ancora di più per supportare la collettività nella lotta all'emergenza. L'implementazione del nuovo macchinario permetterà di realizzare fino a 50.000 mascherine al giorno e una parte della produzione verrà destinata dalla famiglia Bianchi a donazioni". (ANSA).