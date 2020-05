Coronavirus: Fontana, nessuna chiusura ospedali in Fiere

(ANSA) - BERGAMO, 07 MAG - "Non ho nessuna intenzione di smantellare né l'ospedale in Fiera a Bergamo, né quello in Fiera a Milano". Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana, smentendo la voce di una chiusura della struttura bergamasca a fine mese al termine della cerimonia organizzata per salutare la 'brigata russa' che da domani rientrerà a Mosca.

Il governatore ha spiegato che le due strutture, in base anche alle indicazioni del governo, serviranno nel momento in cui potrebbe esserci un ritorno del virus."Non abbiamo alcuna intenzione di trasferire medici e modificare" le due strutture perché dobbiamo essere pronti" per qualsiasi eventualità.

(ANSA).