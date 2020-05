Ceferin: "Via libera a Bundesliga passo gigantesco"

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - "E' una grande notizia che le autorità tedesche abbiano concordato che la Bundesliga può riprendere". Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, plaude al via libera al campionato di calcio in Germania dopo la sospensione per l'emergenza coronavirus, una svolta definita "un passo gigantesco e positivo per riportare ottimismo nelle vite della gente".

"E' il risultato di dialogo costruttivo e pianificazione attenta tra le autorità calcistiche e politiche - sottolinea Ceferin in una dichiarazione - e sono fiducioso sul fatto che la Germania sarà un esempio brillante per tutti noi su come riportare il calcio, le sue emozioni e la sua imprevedibilità, nelle nostre vite. Auguro ogni successo a tutte le persone coinvolte". (ANSA).