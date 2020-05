Calcio: terminati controlli, domani Inter si allena

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Sono ultimati i controlli medici dei giocatori dell'Inter seguendo le linee guida pubblicate dal Governo ed è prevista per domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti facoltativi ad Appiano Gentile. Domani i calciatori riprenderanno l'attività a gruppi di sei, otto persone nei quattro campi accessibili della Pinetina a quasi due mesi di distanza dall'ultima seduta prima dello stop per l'emergenza Coronavirus. Si riaprono così le porte del centro sportivo nerazzurro dopo il rinvio dei giorni scorsi voluto per concludere i test sulla squadra. (ANSA).