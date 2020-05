Calcio: Milan riparte, Donnarumma 'non mi fanno entrare'

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - "Non mi fanno entrare". Gianluigi Donnarumma prende con filosofia la sua disavventura. Il portiere della Nazionale arriva a Milanello per i primi allenamenti individuali ma trova il cancello chiuso. Allora abbassa il finestrino e si rivolge ai pochissimi tifosi presenti con un bel sorriso, come si nota da un video che circola in rete. Dopo qualche secondo di attesa le porte si aprono. Le operazioni vanno un po' a rilento perché il personale di Milanello è ridotto all'osso per le norme sul Coronavirus.

Donnarumma è stato tra i primi giocatori del Milan a recarsi al centro sportivo per la seduta di questa mattina che ha coinvolto anche Biglia, Bonaventura, Duarte, Gabbia e Theo Hernandez. Gli altri si alleneranno nel pomeriggio, sempre sotto la guida di Stefano Pioli. (ANSA).