In isolamento picchia moglie, arrestato

(ANSA) - MANTOVA, 6 MAG - Da tempo subiva le angherie del marito, minacce e anche percosse, intensificatesi durante il periodo di forzata convivenza per l'emergenza sanitaria e mai attenuatesi nemmeno durante l'allentamento delle misure anti-Covid-19. La donna ha trovato il coraggio e ha inviato una e-mail ai servizi sociali del Comune di Ostiglia per chiedere aiuto. Cosa che è successa subito e il soccorso è arrivato subito per lei , giovane moglie di origine marocchina, dai carabinieri.

Dopo l'attivazione del codice rosso e brevi indagini, i militari hanno ottenuto dalla Magistratura di Mantova un ordine di arresto per il marito 24enne, vero "padrone" indiscusso in famiglia, eseguito ieri.

L'uomo è stato portato in carcere a Mantova con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e la donna trasferita in una struttura protetta. (ANSA)