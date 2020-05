Il Milan riparte, test ok e domani allenamenti

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Il Milan è pronto a ripartire con gli allenamenti individuali. Gli screening medici a cui si sono sottoposti i giocatori in questi ultimi due giorni sono quasi ultimati e per chi ha completato gli esami - compresi Stefano Pioli e lo staff - domani si riapriranno le porte di Milanello.

Previste due sedute: in sei si alleneranno la mattina, gli altri nel pomeriggio in un gruppo più numeroso. Nel weekend è previsto il rientro in Italia di Ibrahimovic e Kessie, gli ultimi due giocatori che mancano all'appello.

Il centro sportivo sarà blindato. Gli uffici resteranno chiusi al pari di spogliatoi e palestre e non sarà consentito l'ingresso al personale non testato per il Coronavirus. I giocatori avranno a disposizione due fisioterapisti e le camere singole della struttura: lì potranno fare la doccia dopo l'allenamento e avranno un doppio cambio per ognuno di loro. Per dare il via ai tamponi il Milan attende di conoscere l'esito dell'incontro previsto domani tra la Figc e il Comitato Tecnico Scientifico e le eventuali autorizzazioni del caso. (ANSA).