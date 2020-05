Riaperto casellario al Tribunale di Milano, lunga coda

(ANSA) - MILANO, 5 MAG - Una lunga coda composta da decine e decine di persone si snoda all'esterno del Palazzo di Giustizia di Milano, tra via Freguglia e la scalinata dell'ingresso principale del Palagiustizia di corso di Porta Vittoria. Oggi, infatti, riapre e solo per tre ore, tra le 9 e le 12, lo sportello del casellario giudiziale "per la riconsegna dei certificati prenotati telematicamente".

Nell'atrio del Palazzo, infatti, dove è aperto lo sportello, solo per oggi e chiuso in queste settimane per l'emergenza sanitaria (viene riaperto solo alcuni giorni fissati), è consentita la presenza di non più di 10 utenti alla volta e deve essere rispettata la distanza di sicurezza.

Per questo motivo si è creata una lunga coda all'esterno dell'edificio che arriva fino a via Freguglia, uno dei lati del Palazzo. Ovviamente, l'accesso al Palagiustizia è autorizzato soltanto a chi indossa mascherina e guanti e previa misurazione delle temperatura. Dall'inizio dell'emergenza nel Palagiustizia milanese sono stati chiusi al pubblico mano a mano tutti gli sportelli, le cancellerie e gli uffici e l'attività, così come le udienze, viene effettuata prevalentemente per via telematica.

Una situazione destinata a protrarsi anche fino a fine giugno.

