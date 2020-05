Da giovedì riaprono 26 mercati comunali

(ANSA) - MILANO, 5 MAG - Da giovedì a Milano riapriranno i mercati comunali scoperti, 26 su un totale di 94. Il provvedimento per la riapertura è stato firmato ieri dal sindaco, Giuseppe Sala, che nel consueto video sui social ha spiegato le regole per la riapertura. "Ci saranno solo banchi alimentari, spazi recintati, controllo della temperatura all'ingresso, controllo del numero di persone che entrano e distanza corretta tra i vari banchi", ha detto. Ieri il sindaco ha firmato anche il provvedimento per la riapertura da oggi dei cimiteri cittadini: "riapriamo i nostri otto cimiteri milanesi, Baggio, Bruzzano, Chiaravalle, Greco, Lambrate, Muggiano, Monumentale e Maggiore. Abbiamo avuto tante richieste di poter andare a pregare sulla tomba dei cari e pensiamo sia giusto così, ovviamente con prudenza, l'uso delle mascherine e le regole che conoscete". (ANSA)