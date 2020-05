Coronavirus:inchiesta, società carenti su rischi rider

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Alcune società di delivery, come Deliveroo e Glovo, avrebbero omesso di valutare il rischio biologico da Covid per i rider nelle prime fasi dell'emergenza, limitandosi, tra l'altro, a consegne sporadiche di mascherine.

Emerge, apprende l'ANSA, da una relazione del Nucleo ispettorato lavoro dei carabinieri di Milano per il pool 'ambiente, salute, lavoro' della Procura nell'indagine sul fenomeno dei rider. I militari non hanno potuto richiedere documenti a Uber Eats Italy perché risulta irreperibile nella sede dichiarata. (ANSA).