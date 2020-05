A Milano trasporti senza problematiche

(ANSA) - MILANO, 5 MAG - Non risultano particolari criticità sui mezzi di superficie e nelle metropolitane milanesi nel secondo giorno di riapertura parziale delle attività dopo la chiusura totale dovuto al Coronavirus . Secondo quanto riferito da Atm, in mattinata in tre stazioni dell metro , Comasina, Sesto San Giovanni e Bisceglie è stato necessario, per brevi periodi, chiudere i tornelli a causa del numero eccessivo di passeggeri . Nessun problema. invece, a bordo dei mezzi di superficie. (ANSA)