A Cremona niente più morti per Covid

(ANSA) - CREMONA, 5 MAG - A Cremona ieri non si sono registrati morti per Covid, non succedeva da 73 giorni. Un ottimo segnale all'inizio della Fase 2 anche se non tale da allentare l'attenzione, anche per questo è arrivata la richiesta del prefetto Vito Danilo Gagliardi a controlli attenti nelle aree verdi dove ieri si sono presentati in tanti.

Per questo ha convocato stamattina "il comitato delle forze dell'ordine e dei sindaci di riferimento per chiedere controlli straordinari e mirati per evitare assembramenti. Chiederò - ha assicurato - massima severità".