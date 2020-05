Fase 2: Atm, situazione tranquilla bus, tram e metro

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - "Nessun assembramento e situazione tranquilla sia sui mezzi di superficie sia nella metro": sintetizza così, l'Atm, l'azienda di trasporto milanese, la prima mattinata di fase 2, un vero test per il servizio urbano.

L' afflusso dei passeggeri, spiegano all' Atm è stato ordinato sia nelle stazioni sia sui treni della metro dove, dalle 7 alle 9 hanno transitato treni ogni due minuti. Ben 300 le persone incaricate da Atm sull'intera rete per gestire e indirizzare i passeggeri. Alle fermate di Bisceglie, Comasina, Affori, Gessate e Sesto San Giovanni, che sono capolinea, vi sono state brevissime chiusure di tornelli ma solo per consentire ad alcuni treni di entrare in linea vuoti così da gestire meglio l'afflusso durante la corsa. (ANSA).