Coronavirus:dipendenti Ernest Airlines senza stipendio e cig

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Duecento dipendenti senza stipendio e cassa integrazione da gennaio. I piloti e il personale di terra della Ernest Airlines, che ha sede legale a Milano, chiedono un intervento del Governo e della Regione Lombardia. "L'Enac il 13 gennaio scorso - si legge in una nota - ha sospeso la licenza di esercizio di trasporto aereo passeggeri e merci in base alla compromessa situazione finanziaria che non garantiva la sopravvivenza". Da quel momento è iniziata una via crucis che ha portato anche a causa del Coronavirus allo slittamento delle udienze in tribunale."La compagnia ha chiesto il concordato preventivo e l'udienza è prevista per giugno - hanno spiegato le rappresentanze sindacali di base -. I circa 200 dipendenti e le loro famiglie non hanno ricevuto lo stipendio di gennaio e febbraio. La compagnia ha chiesto la cassa integrazione da marzo, ma la procedura è ancora in alto mare e quindi non sono state erogate le misure di sostegno al reddito di marzo e aprile. Duecento famiglie sono quindi senza alcun a reddito da 4 mesi". (ANSA).