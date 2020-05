Granelli, 350mila su metro, prima 1,4 mln

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - A Milano prima dell'emergenza Covid "due persone su tre si muovevano con il trasporto pubblico e in città eravamo arrivati a 1 milione e 400 mila persone che tutti i giorni prendevano la metropolitana. Ma domani non ci staranno, saranno 350 mila, al massimo 400 mila. Quelli che devono andare al lavoro, devono farlo in sicurezza". Lo ha sottolineato l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano Marco Granelli, parlando della fase 2 sui mezzi di trasporto pubblico che partirà domani. Nella diretta Facebook sulla pagina del Pd di Milano, Granelli ha invitato i cittadini alla responsabilità. "Abbiamo tutti una responsabilità, siamo responsabili per la nostra salute e per quella degli altri". Dalle 5 di domani mattina nel capoluogo lombardo ci sarà il 100% dei mezzi di trasporto "come in un qualsiasi giorno invernale, speriamo che anche Trenord faccia lo stesso, perché è fondamentale avere la massima offerta possibile", ha aggiunto parlando della Regione Lombardia. Per i cittadini che non devono fare distanze troppo lunghe, l'invito è di usare alternative come bici e mezzi in sharing. "Domattina saremo in strada anche noi con i dipendenti di Atm e del Comune dalla prima partenza della metropolitana e dalla centrale operativa, per vedere come funziona e per fare quei correttivi che serviranno". (ANSA).