Cala contagio a Milano, superati i 20.000 positivi

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Sono in calo i dati del contagio nella provincia di Milano dove il totale dei positivi al coronavirus ha superato le 20.000 unità (20.068) con un aumento di 118 nuovi casi di cui 41 a Milano città. Ieri c'erano stati 249 nuovi casi di cui 115 in città, ma i tamponi processati erano stati circa 6000 in più.

Poche le variazioni nelle altre province lombarde, con la situazione sotto controllo a Brescia (13.028, +29), a Bergamo (11.453, +59) e a Cremona (6.106, +18). Per il secondo giorno consecutivo, nessun nuovo contagio a Sondrio. (ANSA).