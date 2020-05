Sottratta corona da lapide partigiano

(ANSA) - MILANO, 2 MAG - A pochi giorni dal 25 aprile, la corona posta sulla lapide in memoria del partigiano Carlo Ciocca, in via Palmieri 18 a Milano, è stata sottratta. Lo denuncia Roberto Cenati, presidente dell'Anpi provinciale di Milano.

La mattina di sabato 25 aprile, alla presenza del Presidente del Municipio 5 e di un rappresentante dell'Anpi, era stata deposta una corona alla lapide dedicata a Ciocca, deportato nel lager nazista di Ebensee, deceduto il 30 aprile 1945, alla vigilia della Liberazione. La lapide già lo scorso anno, proprio nella notte del 25 aprile, aveva subito pesanti danni per un incendio di origine dolosa.

"Il gravissimo gesto - racconta Cenati - aveva sollevato profonda indignazione da parte degli abitanti della zona. La mattina dopo una bambina, Sofia, aveva preparato una coroncina e un un cartello con la scritta: "Tranquillo Carlo, ci pensiamo noi". Qualche mese più tardi su iniziativa delle Sezioni Anpi della zona 5 la lapide è stata restaurata". (ANSA)