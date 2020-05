Non si ferma a controllo, 'paura multa'

(ANSA) - COMO, 1 MAG - Identificato e raggiunto nella sua abitazione dopo non essersi fermato all'alt di una pattuglia della Gdf, un giovane ha prima cercato di simulare il furto della sua vettura e poi di "giustificarsi dicendo che era fuggito per paura di una sanzione per essere stato sorpreso in giro senza motivo" violando i decreti sull'emergenza Coronavirus. Più probabilmente, invece, non si era fatto controllare sapendo (come è stato poi accertato) di non avere la patente e nemmeno la vettura assicurata.

L'episodio è stato divulgato dalla Gdf di Como ed è accaduto a Castelnuovo Bozzente (Como), quando una pattuglia della Compagnia di Olgiate Comasco (Como), nel corso delle quotidiane attività di controllo volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha intimato l'alt al conducente di un'autovettura Alfa Romeo 147, il quale ha proseguito la marcia a velocità sostenuta lungo le vie del centro cittadino. Gli accertamenti effettuati dai militari, anche avvalendosi delle videocamere di sicurezza della cittadina, hanno permesso di identificare l'autovettura e il relativo proprietario, raggiunto presso la sua abitazione a Malnate (Varese).

"Il ragazzo - si legge in una nota - ha ammesso di aver nascosto la macchina in una via di Malnate, distante dalla propria abitazione e di essere scappato al posto di controllo per paura di essere sanzionato per la normativa legata al Covid-19. Dalle visure informatiche è emerso che la macchina era priva di copertura assicurativa ed il proprietario era senza patente". (ANSA)