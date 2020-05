Latitante arrestato dalla polizia

- MILANO, 02 MAG - Un latitante con precedenti per rapine a mano armata, che si aggirava a Novara, è stato arrestato dalla Polizia di Stato. L'uomo, N.G. di 53 anni, era destinatario di una condanna ad oltre 9 anni di carcere emessa dagli uffici giudiziari di Milano, con un provvedimento emesso nel marzo di quest'anno a fronte del quale si era reso irreperibile.

Il ricercato, di origini campane, si trovava nel quartiere Sant'Agabio, quando una Volante lo ha notato, parzialmente travisato da una mascherina chirurgica e con un berretto di colore scuro, che si aggirava vicino a un ufficio postale in via De Amicis. Gli agenti si sono avvicinati per sottoporlo ad un controllo per il rispetto dei decreti governativi sulla pandemia, ma lui ha tentato di fuggire, venendo però bloccato.

Prima ha mostrato un'autocertificazione mal compilata, poi sentitosi incalzato ha detto: "…finiamola qua, sono un latitante…".

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che l'arrestato, residente nell'Hinterland milanese, aveva numerosi precedenti penali e di polizia fin dal 2005, e si era reso responsabile di furti di autoveicoli e rapine a mano armata commesse presso diversi istituti bancari della provincia di Milano, oltre ad essere stato tratto in arresto per il reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.