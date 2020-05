Fontana: 'Cura San Matteo con plasma incredibile traguardo'

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - "In molti casi consente di evitare ai pazienti la rianimazione e sapendo quanto sia dura, questo è già un incredibile traguardo contro il maledetto Covid". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana parla su Facebook della cura anti-Covid con il plasma messa a punto dal San Matteo di Pavia.

"Un protocollo - spiega Fontana - predisposto dal servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale del San Matteo, in collaborazione con le strutture di Mantova e Lodi, nonché dall'Azienda ospedaliera universitaria di Padova. Sviluppata in Lombardia e già esportata negli Stati Uniti, dove si sta applicando in 116 centri universitari. La cura si sviluppa in abbinamento al test sierologico, sempre del San Matteo di Pavia, che, oltre a dirti se hai o non hai gli anticorpi, ne analizza la quantità presente nel tuo sangue definendo se tu possa diventare donatore del prezioso Plasma con un'alta presenza di anticorpi". "La Lombardia lavora a questo. Risposte concrete" conclude Fontana. (ANSA).