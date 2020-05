Con Fase 2 riapre l'Idroscalo di Milano

- MILANO, 02 MAG - Riaprirà il 7 maggio l'Idroscalo, il grande parco ai confini di Milano. Si potrà accedere da un unico ingresso pedonale e ciclabile - ingresso 3 Riviera Est - con misurazione della temperatura e contingentamento degli ingressi.

L'accesso - viene comunicato - è condizionato al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed è vietata ogni forma di assembramento.

"L'obiettivo è consentire ai cittadini - ormai chiusi in casa da molti giorni - di trovare sollievo in questo parco pubblico, in massima sicurezza", ha dichiarato il presidente del cda dell'Istituzione Idroscalo, Marco Francioso, che ha predisposto un processo graduale di riapertura per minimizzare i rischi.

Il Parco sarà aperto dalle 7,30 alle 21 in modo tale da spalmare le presenze su una fascia oraria ampia. Sarà consentito sia passeggiare sia fare attività motoria, mentre non è consentita l'attività ludica e ricreativa, compreso l'uso della spiaggia. Sono previsti interventi di sanificazione (almeno due volte al giorno) per le panchine, su cui potranno sostare, distanziate, solo 2 persone, fatti salvi i nuclei famigliari con bambini. Non è consentito l'accesso in acqua e le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse così come le case dell'acqua e le fontanelle.