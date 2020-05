Castillejo, paura per coronavirus ma tornerei in campo

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Samu Castillejo non nasconde la "paura" per il Coronavirus ma ammette il desiderio di "voler tornare a giocare a calcio": "Mi manca, voglio sentire il campo.

Spero che la situazione migliori: è la cosa più importante in questo momento. Aspetto che ci siano condizioni per giocare di nuovo. Paolo e Daniel Maldini sono stati contagiati ma hanno gestito bene la malattia e per fortuna sono già guariti: quando il virus ti si avvicina in questo modo, hai davvero paura".

L'attaccante del Milan, in una lunga intervista ad As, chiede però tempo prima di disputare una gara: "Noi alterniamo un giorno di allenamento in video a un altro con il lavoro aerobico che ci inviano. Abbiamo la necessità di un po' di tempo per la preparazione, mi sento infatti dopo stanco dopo il lavoro sulla forza". (ANSA).