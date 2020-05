Bergamo riapre parchi, 'in bici o piedi'

(ANSA) - MILANO, 2 MAG - Riaprono il 4 maggio parchi e giardini di Bergamo, chiusi dal 10 marzo con un'ordinanza del sindaco Giorgio Gori. La fruizione delle aree verdi sarà consentita dalle 10 alle 19, con divieto assoluto di assembramento, di utilizzo delle aree gioco e delle attrezzature sportive (campetti basket/pallavolo; obbligo dell'uso della mascherina e del rispetto della distanza sociale anche nell'uso delle panchine. Rimangono chiuse le aree cani inserite in parchi e giardini.

Ingressi contingentati all'Orto Botanico di Città Alta e a quello della Valle di Astino, mentre estano chiusi: il parco della Malpensata; il giardino Sant'Ambrogio; il giardino di via Cerasoli (ex campo Ardens); il giardino di via Solari; il giardino di via Valdossola; il giardino Promessi Sposi/Acli e quello di Palazzo Frizzoni.

"Bergamo ha 247 aree verdi, di cui 58 recintate con servizio di apertura e chiusura, e 189 aperte. - dichiara l'Assessora al Verde pubblico Maria Marchesi - Sento di dover fare un appello ai miei concittadini - continua l'Assessora Marchesi - invitandoli a mantenere ancora la massima responsabilità e il rispetto delle indicazioni previste a cominciare dalla scelta del parco, il più vicino a casa, e dalla raccomandazione nell'utilizzo di mezzi di mobilità dolce, a piedi e bici, per andarci". (ANSA)