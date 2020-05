1 maggio: Fontana, più di attesa che di festa

(ANSA) - MILANO, 01 MAG - "Questo e' un Primo Maggio diverso da tutti quelli che abbiamo vissuto finora. E' un Primo Maggio più di attesa che di festa. Eppure, in cuor nostro sappiamo bene - da Lombardi - che non esiste paura del presente che possa impedirci di coltivare la speranza di costruire un futuro di ripartenza". E' il messaggio che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha postato sulla sua pagina Facebook in occasione del Primo Maggio.

"La Lombardia - spiega il presidente - non ha mai considerato il diritto alla salute in contrapposizione al diritto al lavoro: consapevoli che solo un'economia vivace e solida rende possibile un sistema sanitario e sociale forte, capace di reggere e assistere i cittadini anche a fronte di catastrofi come quella che ci ha colpiti. Per questo, nella Festa dei Lavoratori quest'anno celebriamo il diritto alla salute dei luoghi di lavoro concentrando al massimo i nostri sforzi per progettare, nel breve come nel lungo termine, politiche e modelli di lavoro che ci permetteranno, dopo l'emergenza sanitaria, di vincere anche la sfida della rinascita economica. Ci sara' da rimboccarsi le maniche. Serviranno costanza e sacrificio, qualità che fortunatamente a noi lombardi non sono mai mancate".

