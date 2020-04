Sospettato 2 violenze sessuali, fermato clochard

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Un uomo di 22 anni ritenuto responsabile di due violenze sessuali è stato sottoposto a fermo, a Milano, dalla Polizia di Stato.

L'uomo, cittadino nigeriano, è stato fermato dagli agenti del Commissariato Sempione della Questura in quanto ritenuto responsabile di una violenza sessuale tentata nei confronti di una donna, sabato 18 aprile, nel sottopasso che collega via Duprè a via Govone, e di un'altra violenza sessuale avvenuta il giorno seguente, domenica 19 aprile, sempre nel medesimo sottopasso, dall'ingresso di via Pecetta.

I poliziotti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza, e dopo aver sentito le donne, sono arrivati a identificare l'uomo, corrispondente a un senzatetto che solitamente sosta nei pressi del passaggio.

L'uomo, che dopo i due episodi si era allontanato da quel luogo, è stato rintracciato a poca distanza, in viale Monteceneri, da una Volante. (ANSA)