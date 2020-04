Un sito per conoscere l'affollamento nei parchi

- MILANO, 30 APR - In vista della riapertura dei parchi del 4 maggio il Comune di Milano sta lavorando ad un sito "per informare i cittadini sulla saturazione dei parchi in tempo reale in modo che, prima di uscire, si sappia se son vuoti o già abbastanza pieni". Lo ha spiegato sulla sua pagina Facebook l'assessore all'Urbanistica, Pierfrancesco Maran.

"Ci hanno proposto, se ne è parlato, alcune app di prenotazioni dei parchi per contingentare i numeri. Pensiamo che sia un sistema non pienamente inclusivo - ha aggiunto - difficilmente applicabile agli spazi pubblici e comunque non controllabile in loco quindi al momento abbiamo scartato questi progetti".

"Abbiamo a disposizione 25 milioni di mq suddivisi in 1.100 parchi e giardini. Ognuno deve fare la sua parte, nell'interesse civico e con senso di responsabilità. Qualora questo non dovesse accadere, potremmo prevedere di chiudere puntualmente parchi e aree laddove si verifichino frequenti violazioni - ha concluso Maran - La mia solidarietà personale va a tutti i genitori perché, come avete letto, è vietato l'uso di altalene e altre aree giochi. Sarà difficile tenere lontani i bambini, però è una precauzione prevista a livello nazionale e vi preghiamo di portare pazienza nell'interesse della comunità, anche per i bambini mantenere il distanziamento fisico è difficile".