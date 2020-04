Insulti via Facebook, denunciato 48enne

(ANSA) - MANTOVA, 30 APR - Gli insulti via Facebook al poliziotto morto tragicamente durante una rapina a Napoli, sono costati cari ad un mantovano 48enne, residente a Curtatone (Mantova) pregiudicato per vari reati tra i quali coltivazione e detenzione di stupefacenti e falso. È stato, infatti, denunciato per vilipendio della Repubblica, delle istituzioni e della Forze armate e per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo ieri aveva postato su Facebook frasi gravemente oltraggiose e offensive contro l'agente scelto Domenico Apicella che non sono passate inosservate alla Polizia postale di Mantova, che subito ha avviato accertamenti. Individuato l'indirizzo dell'uomo, agenti della Volante e della Polizia postale sono andati a casa sua, un condominio nel Comune di Curtatone.

Alla vista dei poliziotti ha cercato di nascondersi all'interno dell'edificio, salvo poi affacciarsi dal balcone e urlare contro gli agenti: "So perché siete qui, non vi apro perché volete picchiarmi, siete tutti violenti". Dopo alcuni minuti gli agenti sono riusciti a calmarlo e ad accompagnarlo in questura per accertamenti. Le indagini stanno andando avanti per identificare eventuali amici che sul web hanno avvalorato o postato analoghi commenti offensivi ed ingiuriosi nei confronti dell'agente ucciso a Napoli.(ANSA)