Controlli, 188 sanzioni a Milano e provincia

(ANSA) - MILANO, 30 APR - E' di 12.790 persone controllate, delle quali 188 sono state sanzionate in base al recente Decreto anti Coronavirus, il bilancio, fornito dalla Prefettura di Milano, delle verifiche di ieri del rispetto delle normative contro la diffusione del Codiv-19 nel capoluogo lombardo e in provincia.

Gli esercizi commerciali controllati sono stati 3.977 e cinque i gestori denunciati per la mancata osservanza delle norme.(ANSA)