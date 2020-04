Fontana: un decalogo le per visite agli anziani

(ANSA) - MILANO, 30 APR - "Certamente dal 4 maggio sarà bello tornare a visitare i nostri cari, ma come sapete, continua ad essere fondamentale l'attenzione soprattutto nei confronti dei nostri anziani. Per questo abbiamo messo a punto un decalogo che può aiutarci ad agire per il meglio". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, pubblicando l'elenco dei comportamenti da seguire 'Se vai dai nonni'.

La prima regola per la sicurezza è quella di posticipare la visita in caso di sintomi influenzali, anche lievi.

L'indicazione è di incontrare i propri cari da soli o in presenza di un solo bambino, accertandosi che i bambini non abbiano avuti contatti ravvicinati con coetanei o altre persone, almeno nella settimana precedente l'incontro. Poi la Regione raccomanda di organizzare l'incontro all'aperto o in un ambiente ben areato (con finestre aperte), mantenendo sempre la distanza di un metro e indossando la mascherina per tutto il tempo.

Meglio un solo incontro lungo e non due brevi, ma bisogna evitare di fermarsi per pranzo o cena e di lasciare i bambini a casa dei nonni per giorni.

Il decalogo invita anche a farsi carico delle commissioni dei familiari più anziani, spiegare loro l'uso delle videochiamate e aiutarli nella ricerca dei servizi di assistenza, emergenza e consegna a domicilio. Ultimo suggerimento: portare in regalo qualcosa di 'emotivamente significativo', come album foto, filmati di famiglia o qualche buona lettura. (ANSA)