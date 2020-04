Festa fine missione, denunciati albanesi

- BRESCIA, 30 APR - È finita con una multa e con la denuncia l'esperienza bresciana di un gruppo di medici e infermieri arrivati dall'Albania per aiutare i colleghi agli Spedali Civili. Ieri sera il proprietario dell'albergo che ospitava il gruppo ha chiamato la polizia per contenere la festa che si stava svolgendo in una camera dell'hotel. Una decina le persone presenti e che sono state punite con multe di 500 euro.