F.Sala: 'Meno sintomi in gran parte della Lombardia'

(ANSA) - MILANO, 30 APR - "Nella gran parte della Lombardia i sintomi stanno diminuendo, nell'altra parte sono stabili e solo in pochissime zone sono in aumento". Lo ha spiegato il vice presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala.

Sala ha mostrato tre mappe dei sintomi del contagio in Lombardia, tracciate sulla base del monitoraggio effettuato attraverso l'app Allerta Lom, relative al 6, al 14 e al 28 aprile. "La parte in rosso - ha spiegato - sono i Comuni in cui i sintomi aumentano di più, quella in verde scuro quelli in cui i sintomi diminuiscono. Come potete vedere, il 6 aprile i sintomi stavano aumentando, il 14 diminuiscono e il 28 aprile la Lombardia si è tinta di verde scuro. Significa una diminuzione dei sintomi tipici del Covid".

Il vicegovernatore ha poi aggiunto che l'app della Regione Lombardia Allerta Lom "si integrerà anche con quella del Governo e ci darà la mappa di come sta andando il cosiddetto rischio di contagio". (ANSA)