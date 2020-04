Coronavirus: radiografia può smascherare gli asintomatici

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Una semplice radiografia del torace potrebbe svelare i segni della polmonite da Covid-19 nei pazienti asintomatici o con pochi sintomi: è quanto emerge dallo studio condotto nel focolaio di Codogno dall'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano in collaborazione con le Università degli Studi di Milano, Pavia e Palermo, il centro Medical Radiologico di Codogno e la Radiologia della Casa di Cura San Camillo di Cremona. I risultati sono pubblicati sulla rivista Radiology.

La ricerca si è focalizzata sull'analisi retrospettiva delle radiografie al torace eseguite post-quarantena su pazienti che non riferivano particolari malesseri oppure lamentavano solo sintomi piuttosto vaghi, come febbricola (sotto 37,5°C) e avvisaglie parainfluenzali. In una sola settimana è stato riscontrato come 100 radiografie al torace su 170 (circa il 60%) presentavano immagini riconducibili a una polmonite interstiziale bilaterale, quindi altamente sospette e riferibili alla polmonite correlata al Covid-19. (ANSA).