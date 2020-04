Confcommercio: 'Il 25% dei negozi a rischio chiusura'

(ANSA) - MILANO, 30 APR - A Milano, Monza Brianza e Lodi, nell'intero 2020, il commercio al dettaglio chiuso ora per il lockdown imposto dall'emergenza sanitaria Covid-19 pagherà un conto pesantissimo con una perdita di 4,9 miliardi di euro del volume d'affari: - 40% rispetto a una situazione di normalità, soltanto a Milano e Città Metropolitana. La stima è dell'Ufficio studi della Confcommercio milanese sulla base di una ripartenza dal 18 maggio.

Le attività commerciali al dettaglio completamente ferme sono oltre 22mila 700 per 123mila addetti. Sono più di 42.300 i lavoratori già stimati in cassa integrazione.

Particolarmente grave la situazione delle aziende più piccole, fino a 9 dipendenti - molte sono imprese familiari - che costituiscono il 65% del totale delle attività commerciali chiuse a Milano, Monza Brianza e Lodi. Con il quadro di riferimento ad oggi prevedibile di ripresa dell'attività la caduta del loro reddito quest'anno sarà quasi del 60% ed è molto elevato il rischio di cessazione definitiva dell'attività. Senza interventi di sostegno concreti, rapidi ed efficaci Confcommercio Milano stima almeno il 25% di chiusure: 3.700 imprese. (ANSA).