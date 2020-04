Ramelli: militanti destra depositano corona fiori, 4 multati

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Quattro militanti di destra sono stati sanzionati per l'articolo 650 del Codice penale dopo aver deposto una corona di fiori in memoria di Sergio Ramelli, il 18enne del Fronte della Gioventù che il 29 marzo 1975 morì a seguito dell'aggressione subita un mese prima da militanti di sinistra.

Questa mattina in via Paladini, dove venne aggredito e dove c'è da anni il murales a lui dedicato, la corona di fiori è stata sostituita da tre rappresentanti dei principali gruppi di destra: Casapound, Forza Nuova, Lealtà Azione. La quarta persona presente era il fotografo che ha immortalato la scena per la successiva pubblicazione sui canali social.

Secondo quanto riferito, i tre non erano i leader dei movimenti.

Gli agenti della Digos hanno identificato e multato i quattro ai sensi dell'articolo 650 in violazione del decreto contro la diffusione del Covid-19. Per questo pomeriggio è stato annunciato un concerto in rete da parte della galassia di destra che normalmente celebra la giornata con un raduno in viale Argonne. (ANSA).