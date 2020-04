Coronavirus: 'vino sospeso' a sanitari San Raffaele

(ANSA) - MILANO, 29 APR - "Vi state impegnando molto, ma la sera rilassatevi", scrive la piccola Zoe, 9 anni, ai medici e agli infermieri del San Raffaele di Milano nel biglietto di ringraziamento allegato alle bottiglie di mamma Carla e zia Laura, che insieme gestiscono l'etichetta Tenute Pacelli, che ha aderito all'iniziativa di Winedering, eno-operatore turistico attivo dal 2016, che ha lanciato un progetto di "comfort wine" per ringraziare tutti coloro che si stanno adoperando negli ospedali italiani.

Mutuando l'idea del caffé sospeso, Winedering ha proposto alle cantine partner di consegnare del vino negli ospedali con un biglietto di ringraziamento. "Volevamo - dicono i fondatori Stefano Tulli e Denis Seghetti - fare qualcosa per questo periodo di quarantena, cercando di dare un nostro contributo.

Per questo abbiamo pensato al progetto 'vino sospeso'".

Tenute Pacelli ha subito aderito e per il San Raffaele ha scelto un rosato e un rosso, entrambi a base di Magliocco dolce, vitigno autoctono della Calabria settentrionale, dove si trova la vigna Pacelli. Insieme al Malvarosa 2017 e al Terra Rossa 2016 il biglietto della piccola di casa, Zoe, che ha dato il suo nome anche a uno dei vini di famiglia. (ANSA).