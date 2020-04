Coronavirus: progetto di 'Sotto Cuoco' per la spesa solidale

(ANSA) - MILANO, 29 APR - "Sotto Cuoco", una piattaforma di vendita online di prodotti e materie prime del comparto agroalimentare italiano, ha attivato la possibilità della 'spesa sospesa'. Per tutti gli utenti che acquistano dal sito, e che donano 10 euro per il progetto, Sottocuoco raddoppia, mettendo altre 10 euro e il trasporto, per recapitare a casa il box della spesa con i prodotti di prima necessità. L'utente che ha fatto la donazione riceverà una mail di ringraziamento e saprà se a ricevere il pacco è stata una mamma o un anziano.

La qualità dei cibi di "Sotto Cuoco" viene garantita dalle sigle europee Denominazione di origine protetta (Dop) e Indicazione geografica protetta (Igp) per gli alimenti, Denominazione di origine controllata (Doc) per i vini. I produttori selezionati sono aziende agricole che producono direttamente, 100% Italiano, a ciclo chiuso. Le verdure provengono direttamente dai contadini che le producono nella loro terra, i formaggi e la carne da chi alleva i propri animali, gli oli da chi raccoglie le olive dai propri alberi.

"Conosciamo personalmente tutti i nostri produttori - afferma Barbara Politi, fondatrice di SottoCuoco- e verifichiamo con loro i metodi di coltivazione e di allevamento, assaggiamo per primi i loro prodotti". (ANSA).